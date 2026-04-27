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    RIMAN verbindet APAC-Märkte in Macau durch Strategie, Innovation und neue Produkteinführungen

    SEOUL, Südkorea, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, ein Direktvertriebsunternehmen, das K-Beauty-Hautpflege und Wellness in den Mittelpunkt stellt, hat die „2026 RIMAN Convention Macau" vom 17. bis 19. April im The Londoner Macao erfolgreich abgeschlossen und dabei rund 2000 Mitglieder und Führungskräfte aus sieben Märkten im asiatisch-pazifischen Raum zusammengebracht.

    2026 RIMAN Convention Macau at The Londoner Macao

    Die Veranstaltung unter dem Motto „MADE DIFFERENT" war die zweite regionale Convention des Unternehmens und brachte Teilnehmer aus Südkorea, der Region Taiwan, der Sonderverwaltungsregion Hongkong, Malaysia, Singapur, den Philippinen und Japan zusammen. Das dreitägige Programm konzentrierte sich auf Führungskräfteschulungen, Geschäftsstrategie und Produktinnovation, da das Unternehmen sein regionales Netzwerk stärken und seine globale Präsenz ausbauen will.

    Führungskräfte und regionale Leiter betonten die Bedeutung, die Umsetzung vor Ort mit der globalen Strategie in Einklang zu bringen, und teilten Fallbeispiele aus unterschiedlichen Märkten. Aufbauend auf diesen gemeinsamen Erkenntnissen folgten eine Podiumsdiskussion mit Führungskräften und die Vorstellung neuer Produkte, was die Stimmung auf ihren Höhepunkt brachte. Insbesondere wurde RIMANs Dcharakteristischer Inhaltsstoff Giant BYoungPool erneut als Symbol der Markenphilosophie hervorgehoben und fand großen Anklang bei den Teilnehmern.

    RIMAN hob während der Veranstaltung auch seine Forschungspipeline hervor. Dr. Hee-sik Kim, Technischer Leiter von ASK LABS und Forscher am Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, stellte ein pflanzenbasiertes Biomaterial vor, das aus einem firmeneigenen Chlorella-Stamm aus Jeju gewonnen wird. Dieses Material befindet sich seit etwa einem Jahrzehnt in der Entwicklung; dafür wurden rund 3,9 Milliarden KRW (ca. 3,0 Millionen US-Dollar) investiert. Es enthält Carotinoide wie Lutein und Zeaxanthin und soll später in diesem Jahr erstmals in neuen Produkten zum Einsatz kommen. Am Veranstaltungsort gab es zudem Ausstellungsbereiche für die Marken des Unternehmens – ICD, botalab und Lifening – sowie digitale Installationen, die die Produktions- und Beschaffungsaktivitäten in Jeju zeigten.

    Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer, sagte, Ziel der Convention sei es, die Abstimmung zwischen den Märkten zu stärken und langfristiges Wachstum zu unterstützen.

    Informationen zu RIMAN

    RIMAN wurde 2018 in Südkorea gegründet und ist ein globales Direktvertriebsunternehmen für Beauty und Wellness, das K-Beauty durch traditionsreiche Inhaltsstoffe von der Insel Jeju sowie modernste Innovationen neu definiert. Auf seiner Smart Farm auf Jeju steuert RIMAN jeden Schritt von der Rohstoffkultivierung bis zur Produktentwicklung, einschließlich seines charakteristischen Inhaltsstoffs Giant BYoungPool – einer weiterentwickelten Centella-Asiatica-Kultursorte, für die der Korea Forest Service im Juli 2022 und das U.S. Department of Agriculture (USDA) im September 2025 jeweils 20 Jahre Sortenschutz gewährt haben.

    RIMAN LOGO

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2964115/DSC5247.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2780542/RIMAN_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/riman-verbindet-apac-markte-in-macau-durch-strategie-innovation-und-neue-produkteinfuhrungen-302754027.html





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