Qualcomm Aktie weiter aufwärts - +5,15 % - 27.04.2026

Mit einer Performance von +5,15 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,35 % bei Qualcomm.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Qualcomm bisher ein Minus von -9,24 %.

Während Qualcomm heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,15 % 1 Monat +19,06 % 3 Monate +3,35 % 1 Jahr +2,49 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 27.04.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,51 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,93 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,01 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,67 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.