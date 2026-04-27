BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt kommentierte am Freitag die Resultate des ersten Quartals. Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen im Cloud-Bereich seien stark gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Management sei auch auf die Bedenken hinsichtlich der KI eingegangen und habe einen eher störungsfreien Übergang signalisiert. Eine leichte Anpassung des Kursziels ergab sich für ihn nur in US-Dollar wegen angepasster Währungsannahmen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 147,2EUR auf Tradegate (27. April 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +49,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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