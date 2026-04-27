Barclays senkt Ziel für Tui auf 9 Euro - 'Overweight'

Zu den Postings der letzten beiden Tage ein paar Anmerkungen.





Zu den LVs.





Dass an einem Tag einer Gewinnwarnung die (Trendfolge-) LVs weiter aufstocken, ist keine besonders große Überraschung, oder? Ansonsten war schon wieder so viel Mumpitz in den LV-Ausführungen.

Welche negativen Informationen haben denn Marschall, D.E. Shaw, Capital Fund, etc. in den letzten Monaten/Jahren verbreitet?? Keine einzige, ist doch die Antwort! Das machen vllt die Morpheus, Shadowfalls, Gothams dieser Welt, aber von denen kamen hier keine Short-Meldungen in der TUI Aktie.

„Kursdrücken“, ich kann diesen Begriff schon gar nicht mehr hören/lesen. Die wollen Rendite machen, nicht den Kurs drücken. Wenn die DWS kauft, dann schreibt doch auch keiner, dass die „Kurspushen“ betreiben, oder? Habe ich noch nie gelesen. Und die machen eben nicht nur Gewinne bei fallenden Kursen; es reicht, wenn deren Short Investments underperformen (130/30 Strategie zB), was bei TUI seit Jahren der Fall ist.

D.E. Shaw und Marshall Wace haben hier über Monate hinweg ihre Position aufgebaut. Marshall ist seit Oktober 2023 (!) hier short, Shaw seit über einem Jahr. Die haben eben KEIN Interesse mit ihren Verkäufen den Kurs zu drücken. Wie kann man denn diese Fakten böswillig seit Jahren ignorieren?! Das sind doch eher strategische Positionen, weil die TUI als langfristigen Market Underperformer sehen und seit Jahren mit ihrer Einschätzung richtig liegen.





Zur Aktie.





Mbpoll, dass Du bei DEINEM TUI Klumpenrisiko Dir weitere 150k Euro TUI Risiko ins private Depot holst, ist einfach Wahnsinn pur. Das ist wie ein Unfall, bei dem man nicht wegschauen kann. JEDER, wirklich jeder Anlageberater da draußen würde Dir komplett davon abraten, aber manche mögen wohl nen Kamikaze-Stil. Erinnert mich an die Wirecard-Foren. Klar kann das gutgehen – aber ich kann auch morgen ins Casino und alles auf rot setzen, kann auch gut gehen.

Mitte Dezember hast Du auch schon geschrieben, dass es aus Deiner Sicht keine bessere Aktie oder kein besseres Investment als die TUI Aktie gibt. Allein seit diesem Zeitpunkt weitere >20% Underperformanc ggü dem Dax verbucht. Stattdessen ein erneutes „jetzt kann man mit der TUI Aktie nichts falsch machen“ und nen Tag später die nächsten 3% im Minus auf den Nachkauf.

Meine Perspektive: die Börsen sind gerne bereit über Einmaleffekte hinwegzusehen und dazu zähle ich zB die 40 Mio Kosten für TUI für die Rückholaktion. Aber: wenn die Börse weiß, dass auch nächstes Jahr von schwierigem Newsflow gekennzeichnet sein wird, dann halten sich viele meiner Erfahrung nach eher zurück. Jeder Artikel beschreibt, dass die Schäden in der Region mittel- bis langfristige Folgen auf Energiepreise haben wird (Supply Chain, zerstörte Raffeneriekapazitäten, Wiederauffüllen der Reserven, neue Reserven, etc.). Also als Beispiel: wenn TUI tatsächlich insgesamt 1-2 Mrd. Euro p.a. (hatten wir neulich hier diskutiert) an Energiekosten hat, die Preise bisher um xx-xx% gestiegen sind und TUI für 2026/27 bisher nur 20% (Beispiel!) gehedget hat, dann reden wir doch von einem deutlich dreistelligen Mio Betrag, der „at risk“ ist und man sich fragen muss, ob die Kunden den zahlen können. Daher auch mein Interesse an der Hedge Ratio für das nächste GJ.

Vllt bin ich hier zu skeptisch/ängstlich, das mag sein. Und es gibt ja auch ein evtl. sehr positives Ergebnis, wenn DT mit einem „new deal, I love Iran, sämtliche Sanktionen werden aufgehoben, das iranische Öl kommt auf den Weltmarkt, give me the Peace Nobel Price“ um die Ecke kommt. Aber wie wahrscheinlich ist das? Was sicherlich kommen wird, ist die üblich +5% Reaktion in der TUI Aktie, sollte in der Region eine Einigung erzielt werden.





Zur Politik





Niemand will, dass die Mullas da unten eine Atombombe besitzen. Aber tut doch bitte nicht so, als wäre dieses völlig unüberlegte Bomben da unten die einzige Möglichkeit gewesen. Das ist die „Handgranate in die Weltwirtschaft“, die da unten geworfen wurde und der Iran macht genau das, was er vorher angedroht hat, da ist nichts Überraschendes dabei. Vor allem: wurde denn das Primärziel erreicht bisher? Nein, eben nicht. Und selbst wenn der Iran die halbe Tonne rausrückt, weiß doch keiner, ob nicht 100m tiefer wieder von vorne anfangen.

Was das nun mit Axel Springer oder Öffis zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Das ist logischer Menschenverstand mit gesunden Erkenntnissen, die man ohne fremde Hilfe herleiten kann. Wie kann man sich über jede Mini-LV-Veränderung, die vllt 2-5c am Tag ausmacht, so dermaßen drüber aufregen und gleichzeitig heißt man einen unüberlegten Krieg für gut, der einem mittlerweile fast 100k Euro kostet? Kann ich nicht nachvollziehen.





Zur Kernschmelze.





Reaktor, TUI guidet in der Mitte rund 300 Mio weniger EBIT, so fair solltest selbst Du bleiben. Was kostet ein brachliegendes Schiff pro Monat? ChatGPT sagt 20-40 Mio p.M. Zwei Schiffe für drei Monate und schon hast Du knapp die Hälfte des EBIT Rückgangs erklärt. Nimm die 40 Mio für die Rückholaktion und den Rest für gestiegene Energiekosten. Kannst Du uns erklären, wie TUI diesen EBIT Hit hätte vermeiden können?

Du kannst kritisieren, dass TUI überhaupt zwei Schiffe dort hatte, AIDA hat besseres Risikomanagement betrieben. Dann musst Du aber auch loben, dass sie i) genug gehedget haben insbesondere im Vergleich zu Peers und dass sie vllt genau diese eine Stunde perfekt genutzt haben, um die Schiffe rauszbringen.





Zu Sonstiges.





Matjung, verkorkste KE mag stimmen. Aber wie willst Du eine Bezugsrechts KE durchziehen, wenn der 34% Aktionär nicht mitmachen darf, aber Du unter Zeitdruck bist, die Mittel zurückzuzahlen und der Bund sonst 25% der Aktien bekommt?

Kerosinmangel ist höhere Gewalt, weil Krieg? Ist das nicht ne komische Argumentation? TUI entschädigt doch auch bei Waldbränden und Pandemien und die Leute wurden doch auch auf TUI Kosten von den Schiffen im Golf runtergeholt. Vor allem: damit zerschießt sich doch TUI einen Teil der Argumente, warum man eine Pauschalreise (bei TUI) buchen sollte, oder nicht?





So, mein Zug läuft ein...und dieses Mal sogar super-pünktlich!! Wünsche Euch ein schönes WE.



