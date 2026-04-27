🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon und Veolia kooperieren

    533 Aufrufe 533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rechenzentren-Wasserprojekt : Rückgewinn von 314 Mio. Liter Trinkwasser pro Jahr

    Veolia und Amazon wollen Rechenzentren mit recyceltem Wasser kühlen – ein Projekt, das Trinkwasser spart und neue Wachstumschancen eröffnet.

    Für Sie zusammengefasst
    Amazon und Veolia kooperieren - Rechenzentren-Wasserprojekt : Rückgewinn von 314 Mio. Liter Trinkwasser pro Jahr
    Foto: Dall-E

    Veolia und Amazon arbeiten zusammen, um den Wasserverbrauch in Rechenzentren zu reduzieren, wie Marketscreener berichtet. Zudem wollen die Unternehmen die Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser in Amazons Betrieben in Mississippi ausweiten. Diese Initiative stärkt die lokale Wasserversorgungssicherheit und unterstützt das Ziel des US-amerikanischen Konzerns, bis 2030 eine positive Wasserbilanz in seinen Rechenzentren zu erreichen.

    Nächstes Jahr soll die erste Anlage in Betrieb gehen und Amazons erstes Rechenzentrum in Mississippi sein, das recyceltes Wasser zur Kühlung nutzt. Veolia wird innovative, autonome und containerbasierte Aufbereitungssysteme einsetzen, die Abwasser aus nahegelegenen Kläranlagen und anderen verfügbaren Quellen in Kühlwasser umwandeln, das die strengen Qualitätsstandards für industrielle Prozesse erfüllt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    289,04€
    Basispreis
    2,36
    Ask
    × 9,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    238,49€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amazon

    +0,09 %
    +7,06 %
    +25,00 %
    +11,86 %
    +36,39 %
    +133,26 %
    +58,69 %
    +730,63 %
    +326.566,67 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
    Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Nach vollständiger Inbetriebnahme soll das Projekt jährlich über 314 Millionen Liter Trinkwasser zurückgewinnen – das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 760 US-Haushalten. Diese Wassermenge hätte das Rechenzentrum andernfalls aus dem lokalen Grundwasser und der kommunalen Trinkwasserversorgung entnehmen müssen.

    Im Rahmen dieser umfassenderen strategischen Zusammenarbeit wird Amazon Web Services (AWS) Veolia weiterhin bei der Entwicklung KI-integrierter Lösungen unterstützen. Diese Tools sind darauf ausgelegt, Echtzeit-Prozessoptimierung, vorausschauende Wartung und operative Intelligenz zu ermöglichen und so die Effizienz zu maximieren und den Ressourcenverbrauch im gesamten globalen Netzwerk von Wasseraufbereitungsanlagen von Veolia zu reduzieren.  

    Veolia Environnement

    -0,08 %
    +2,03 %
    +8,34 %
    +15,26 %
    +13,22 %
    +24,76 %
    +41,73 %
    +75,58 %
    +5,28 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451
    Veolia Environnement direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Amazon will insgesamt 25 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren im Bundesstaat investieren und 2.000 neue Jobs dafür schaffen. Zudem hat Amazon bereits angekündigt, den Einsatz von recyceltem Wasser in US-Rechenzentren von 24 auf mehr als 120 Standorte auszuweiten. 

    Für Veolia ist das Projekt Teil von Veolias neuer Plattform Data Center Resource 360, mit der der Konzern Rechenzentren bei Wasser, Energie und Abfallmanagement bedienen will. Veolia peilt bis 2030 mehr als 1 Milliarde Euro Jahresumsatz mit Rechenzentren und Chipindustrie an; 2025 lag der Wert laut Unternehmen bei 560 Millionen Euro.    

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
       
    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Amazon und Veolia kooperieren Rechenzentren-Wasserprojekt : Rückgewinn von 314 Mio. Liter Trinkwasser pro Jahr Veolia und Amazon wollen Rechenzentren mit recyceltem Wasser kühlen – ein Projekt, das Trinkwasser spart und neue Wachstumschancen eröffnet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     