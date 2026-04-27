Rechenzentren-Wasserprojekt : Rückgewinn von 314 Mio. Liter Trinkwasser pro Jahr

Nächstes Jahr soll die erste Anlage in Betrieb gehen und Amazons erstes Rechenzentrum in Mississippi sein, das recyceltes Wasser zur Kühlung nutzt. Veolia wird innovative, autonome und containerbasierte Aufbereitungssysteme einsetzen, die Abwasser aus nahegelegenen Kläranlagen und anderen verfügbaren Quellen in Kühlwasser umwandeln, das die strengen Qualitätsstandards für industrielle Prozesse erfüllt.

Veolia und Amazon arbeiten zusammen, um den Wasserverbrauch in Rechenzentren zu reduzieren, wie Marketscreener berichtet. Zudem wollen die Unternehmen die Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser in Amazons Betrieben in Mississippi ausweiten. Diese Initiative stärkt die lokale Wasserversorgungssicherheit und unterstützt das Ziel des US-amerikanischen Konzerns, bis 2030 eine positive Wasserbilanz in seinen Rechenzentren zu erreichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach vollständiger Inbetriebnahme soll das Projekt jährlich über 314 Millionen Liter Trinkwasser zurückgewinnen – das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 760 US-Haushalten. Diese Wassermenge hätte das Rechenzentrum andernfalls aus dem lokalen Grundwasser und der kommunalen Trinkwasserversorgung entnehmen müssen.

Im Rahmen dieser umfassenderen strategischen Zusammenarbeit wird Amazon Web Services (AWS) Veolia weiterhin bei der Entwicklung KI-integrierter Lösungen unterstützen. Diese Tools sind darauf ausgelegt, Echtzeit-Prozessoptimierung, vorausschauende Wartung und operative Intelligenz zu ermöglichen und so die Effizienz zu maximieren und den Ressourcenverbrauch im gesamten globalen Netzwerk von Wasseraufbereitungsanlagen von Veolia zu reduzieren.

Amazon will insgesamt 25 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren im Bundesstaat investieren und 2.000 neue Jobs dafür schaffen. Zudem hat Amazon bereits angekündigt, den Einsatz von recyceltem Wasser in US-Rechenzentren von 24 auf mehr als 120 Standorte auszuweiten.

Für Veolia ist das Projekt Teil von Veolias neuer Plattform Data Center Resource 360, mit der der Konzern Rechenzentren bei Wasser, Energie und Abfallmanagement bedienen will. Veolia peilt bis 2030 mehr als 1 Milliarde Euro Jahresumsatz mit Rechenzentren und Chipindustrie an; 2025 lag der Wert laut Unternehmen bei 560 Millionen Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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