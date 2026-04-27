JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Die Ausgaben tendierten hin zu Alphabet. Er sieht gewisses Überraschungspotenzial für das erste Quartal./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 293,6EUR auf Tradegate (27. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 $ , was eine Steigerung von +16,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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