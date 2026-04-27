JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Die Ausgaben tendierten hin zu Alphabet. Er sieht gewisses Überraschungspotenzial für das erste Quartal./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 293,6EUR auf Tradegate (27. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte