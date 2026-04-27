Nordex prozentual zweistellig höher nach Quartalszahlen

Analysten reagierten mit viel Lob auf die Entwicklung der Norddeutschen im ersten Jahresviertel. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar übertroffen, kommentierte Richard Dawson von der Berenberg Bank. Die Aufträge von Nordex seien ja bekannt, der Bestand liege auf Rekordniveau. Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler erhöhte sein Kursziel von 39 auf 49 Euro. Das Auftragsbuch biete Sicherheit für etwa anderthalb Jahre, betonte er.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Montag die Papiere des Windkraftkonzerns Nordex prozentual zweistellig in die Höhe getrieben. Weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 2002 gewannen sie im frühen Handel 11,3 Prozent auf 50 Euro. Im Jahr 2026 bauten sie damit ihr Plus auf fast 72 Prozent aus und sind im MDax der zweitstärkste Wert hinter Aixtron . Der Index der mittelgroßen Werte legte am Montagmorgen um 0,8 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nordex sei stark ins Jahr gestartet, kommentierte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen. Mit Blick auf den Cashflow warnte ein Händler allerdings vor Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere gut gelaufen seien.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Windanlagenbauer. Der Umsatz soll auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro steigen. Analysten trauen Nordex durchschnittlich 8,7 Milliarden Euro zu. Die operative Marge (Ebitda) soll in diesem Jahr 8 bis 11 Prozent erreichen. Hier erwarten die Experten im Schnitt 9,8 Prozent./ajx/edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,62 % und einem Kurs von 49,94 auf Tradegate (27. April 2026, 09:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,59 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,20 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -49,96 %/-10,79 % bedeutet.



