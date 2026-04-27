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    Besonders beachtet!

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    GFT Technologies Aktie auf Höhenflug - 27.04.2026

    Am 27.04.2026 ist die GFT Technologies Aktie, bisher, um +5,13 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie auf Höhenflug - 27.04.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    GFT Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.04.2026

    Die GFT Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,13 % auf 19,260. Damit gewinnt die Aktie +0,940  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GFT Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,260, mit einem Plus von +5,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei GFT Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,43 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um -5,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,82 %. Im Jahr 2026 gab es für GFT Technologies bisher ein Minus von -2,23 %.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,02 %
    1 Monat +10,82 %
    3 Monate -13,43 %
    1 Jahr -19,12 %
    Stand: 27.04.2026, 09:45 Uhr

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 500,19 Mio. € wert.

    GFT Technologies SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: GFT Technologies SE - from NuWays AG 27.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this …

    AI implementation wave ahead


    Q1 should support confidence in the FY26 guidance, with AI implementation demand and financial services exposure strengthening GFT’s structural growth case.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,39 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,16 %.

    GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GFT Technologies

    +5,13 %
    -5,02 %
    +10,82 %
    -13,43 %
    -19,12 %
    -47,43 %
    -1,07 %
    -15,02 %
    +16,74 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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    Verfasst von Markt Bote
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