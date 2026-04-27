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    Besonders beachtet!

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    Eutelsat Communications Aktie unter Verkaufsdruck - 27.04.2026

    Am 27.04.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um -2,72 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie unter Verkaufsdruck - 27.04.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.04.2026

    Die Eutelsat Communications Aktie notiert aktuell bei 2,7210 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0760  entspricht. Die Talfahrt der Eutelsat Communications Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,7210, mit einem Minus von -2,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Eutelsat Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,49 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +1,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +64,57 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,45 %
    1 Monat +36,30 %
    3 Monate +28,49 %
    1 Jahr -20,88 %
    Stand: 27.04.2026, 09:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurs- und Fundamentaldiskussion zu Eutelsat. Kernsachen: LEO-Wachstum treibt Umsatz auf 1,24 Mrd. €, LEO-Erträge +84% auf 187 Mio., Margen durch OneWeb-Integration tendenziell belastet, aber stabile Einnahmen. Technisch: bullischer Trend, Support 2,66 €, Break 3,00 €, Ziel 3,20–3,40 €, möglicher Pullback 2,34–2,04 €. Partnerschaften (MTN Côte d’Ivoire, Co‑op Cable) und Verteidigungsprojekte im Blick.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd. € wert.

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    -4,47 %
    +1,45 %
    +36,30 %
    +28,49 %
    -20,88 %
    -52,12 %
    -74,20 %
    -89,62 %
    -77,34 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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    Verfasst von Markt Bote
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