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    MTU Aero Engines nach dem Kursrutsch: (Turbo)-Calls für Gegenreaktion

    Wer mit einer kurzen, aber kräftigen Kurserholung der Aktie rechnet, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

    Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) brach nach ihrem Hoch 18.2.26 bei 404,80 Euro ein neues Hoch erreichte, bis Ende März auf 300 Euro ein. Nach einer kurzen, aber kräftigen Erholung auf bis zu 350 Euro gab der Kurs nach einer Verkaufsempfehlung auf sein aktuelles Niveau bei 292,10 Euro nach.

    Risikobereite Anleger, die den jüngsten Kurseinbruch der MTU Aero Engines-Aktie als übertrieben ansehen und in naher Zukunft zumindest mit einer kurzen, aber kräftigen Kurserholung der Aktie auf 314 Euro, wo die Aktie zuletzt am 22.4.26 gehandelt wurde, ausgehen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 300 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 300 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA0BBH2, wurde beim MTU-Aktienkurs von 292,10 Euro mit 2,33 – 2,35 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 314 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,30 Euro (+40 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 270,026 Euro

    Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 270,026 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000HT48VJ6, wurde beim MTU-Kurs von 292,10 Euro mit 2,22 – 2,24 Euro taxiert.

    Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 314 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,39 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 262,745 Euro

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 262,745 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000PG3KMK1, wurde beim MTU-Kurs von 292,10 Euro mit 3,07 – 3,08 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 314 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,12 Euro (+66 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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