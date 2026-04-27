Goldman belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 49,60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,43 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (27. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,88 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -24,38 %/+15,42 % bedeutet.