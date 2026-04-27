ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 49,60 Euro
- Goldman Sachs belässt Nordex auf Buy mit 49,60 Euro
- Nordex startete ruhig ins Jahr nach dem Quartal
- Positiver Profitabilitätstrend setzte sich fort
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei mit einem ruhigen Quartal gut ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Montag nach den Zahlen. Der positive Profitabilitätstrend der vergangenen Quartale habe sich fortgesetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,43 % und einem Kurs von 50,30 auf Tradegate (27. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,88 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -24,38 %/+15,42 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 49,60 Euro
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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