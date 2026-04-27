Iran bietet Hormus-Deal an – Anleger kaufen es nicht

Brent Crude stieg um mehr als zwei Prozent bis auf 107,97 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 100 Euro. West Texas Intermediate legte auf rund 96 US-Dollar zu. Händler verweisen auf knappe Lieferungen aus dem Persischen Golf, sinkende Lagerbestände und die Sorge, dass sich die Störungen länger hinziehen könnten. Damit bleibt eine hohe geopolitische Risikoprämie im Markt.

Die US-Börsen starten nervös in eine Schlüsselwoche, in der sich KI-Euphorie, Nahost-Politik und ein gefährlich hoher Ölpreis gegenüberstehen. Im Mittelpunkt steht weiter die Straße von Hormus. Die blockierte Meerenge ist zum größten Risikofaktor für die Wall Street geworden, weil über sie ein zentraler Teil der weltweiten Energieversorgung läuft. Solange dort keine verlässliche Entspannung eintritt, bleibt der Ölmarkt der Taktgeber für Aktien, Inflation und Zinserwartungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kurzzeitig keimte Hoffnung auf, nachdem Axios berichtete, Iran habe den USA über Pakistan einen neuen Deal angeboten: Wiederöffnung der Straße von Hormus, Verlängerung der Waffenruhe und spätere Atomgespräche. Futures auf den S&P 500 drehten darauf zeitweise ins Plus. Doch die Euphorie hielt nur kurz. Mit dem erneuten Anstieg des Ölpreises verpuffte die Erleichterung schnell wieder. Strategen sprechen inzwischen von Ermüdungserscheinungen: Jede neue Friedensmeldung stützt die Kurse nur noch kurzzeitig.

Zusätzliche Spannung brachte Donald Trump in den Markt. Der US-Präsident kündigte für Montag eine Sitzung im Situation Room zum Iran-Konflikt an und erklärte zugleich, die USA hätten "alle Trümpfe in der Hand", während Teheran "nur anrufen" müsse, wenn es verhandeln wolle. Das signalisiert Gesprächsbereitschaft, aber auch maximalen Druck. Für Anleger bleibt damit offen, ob eine Lösung näher rückt oder die Konfrontation weiter eskaliert.

Trotzdem zeigt sich die Wall Street bislang erstaunlich robust. Der S&P 500 hat seit Ende März fast zehn Prozent zugelegt und steuert auf den stärksten Monatsgewinn seit Ende 2020 zu. Anleger setzen darauf, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz und starke Quartalszahlen den Energieschock überlagern können. In dieser Woche legen mit Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Apple gleich fünf Schwergewichte Zahlen vor.

Parallel richtet sich der Blick auf die Federal Reserve. Denn steigende Energiepreise könnten den Inflationsdruck neu entfachen und Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen dämpfen. Für Anleger bleibt das Tauziehen damit bestehen: Der KI-Boom stützt die Kurse, ein weiterer Ölpreisschub könnte die Rallye allerdings jederzeit abrupt ausbremsen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



