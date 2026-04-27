Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 27.04. - ATX stark +3,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:00) bei 24.174,43 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Siemens +1,64 %, Commerzbank +1,19 %, Zalando +1,15 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -2,08 %, Merck -1,96 %, Münchener Rück -1,57 %
Der MDAX steht bei 30.468,57 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Nordex +13,34 %, Jungheinrich +2,68 %, flatexDEGIRO +2,43 %
Flop-Werte: AIXTRON -1,68 %, Talanx -1,56 %, Porsche AG -1,32 %
Der TecDAX steht bei 3.694,79 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Nordex +13,34 %, SMA Solar Technology +2,42 %, ATOSS Software +1,81 %
Flop-Werte: AIXTRON -1,68 %, SILTRONIC AG -1,20 %, Siemens Healthineers -0,98 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.880,83 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Siemens +1,64 %, TotalEnergies +1,21 %, adidas +1,06 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -1,99 %, Adyen Parts Sociales -1,71 %, Münchener Rück -1,57 %
Der ATX steht bei 5.768,84 PKT und gewinnt bisher +3,50 %.
Top-Werte: Wienerberger +1,43 %, Palfinger +1,16 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,74 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,33 %, Raiffeisen Bank International -0,64 %, Lenzing -0,64 %
Der SMI steht aktuell (09:59:22) bei 13.148,92 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,24 %, UBS Group +0,95 %, Logitech International +0,92 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,42 %, Zurich Insurance Group -1,34 %, Swiss Re -1,30 %
Der CAC 40 steht bei 8.157,42 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +1,47 %, TotalEnergies +1,21 %, Capgemini +0,56 %
Flop-Werte: ORANGE -1,62 %, DANONE -1,55 %, AXA -1,42 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:36:33) bei 3.104,64 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,31 %, Nordea Bank Abp +0,54 %, Alfa Laval +0,46 %
Flop-Werte: Telia Company -1,36 %, Securitas Shs(B) -1,34 %, Tele2 (B) -1,22 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.570,00 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,58 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,25 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,29 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,36 %, Public Power -0,28 %, Piraeus Port Authority -0,06 %
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