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    LAIQON AG: Erstmalige TOP-KPI für Q1 2026 im Jahresvergleich

    Starkes Wachstum prägt den Jahresauftakt 2026: Vermögenswerte, Umsätze und Ergebnis legen deutlich zu – Übernahmen, Nettozuflüsse und Skalierung treiben die Dynamik.

    LAIQON AG: Erstmalige TOP-KPI für Q1 2026 im Jahresvergleich
    Foto: adobe.stock.com
    • AuM steigen im Q1 2026 um 48,6 % auf 9,75 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,56 Mrd. EUR); zum 15.04.2026 bereits 10,12 Mrd. EUR.
    • Segmentaufteilung der AuM (Q1 2026): Asset Management rd. 7,33 Mrd. EUR, Wealth Management rd. 1,46 Mrd. EUR, Digital Wealth rd. 0,96 Mrd. EUR; Digital Wealth überstieg im April 2026 erstmals 1,03 Mrd. EUR.
    • Wachstumsträger: Übernahme des MainFirst‑Portfolios (2,10 Mrd. EUR) und organisches AuM‑Wachstum von 1,70 Mrd. EUR (davon rd. 1,40 Mrd. Nettozuflüsse, rd. 0,30 Mrd. Performance); dadurch wurde der Wegfall eines Mandats von rd. 0,62 Mrd. kompensiert.
    • Umsatzerlöse Q1 2026 steigen um 63 % auf 10,56 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR); Bruttoumsatz nach Segmenten: Asset Mgmt 7,24 Mio. EUR, Wealth 2,03 Mio. EUR, Digital Wealth 0,73 Mio. EUR, Group 0,56 Mio. EUR; Asset Mgmt +104 % (u.a. durch MainFirst‑Integration), Digital Wealth +22 %.
    • Operatives Ergebnis (EBITDA) verbessert sich um rd. 1,59 Mio. EUR auf voraussichtlich -1,18 Mio. EUR (Q1 2025: -2,77 Mio. EUR), bleibt aber negativ.
    • Management sieht Skalierungseffekte durch Vertrieb, KI‑Produkte und Plattformtechnologie; erfolgreiche Barkapitalerhöhung (abgeschlossen 15.04.2026) stärkt positiven Ausblick.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,34 % im Minus.


    LAIQON

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    ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2
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