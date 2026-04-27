Die Fake-News-Industrie von US-Präsident Trump wurde pünktlich kurz nach Markteröffnung in Asien wieder aktiv mit einem Artikel von Axios zu einem neuen Vorschlag des Iran. Medien wie Axios, einst sehr angesehen und zuverlässig, entwickeln sich zu Instrumenten für Trump-Narrative, ohne jeden Anhalt an der Realität. Aber die Märkte reagieren jedes Mal wieder darauf - obwohl am Wochenende das angekündigte Treffen in Islamabad wieder einmal doch nicht stattfand, trotz zuvor anderslautender Medienberichte, die wiederum durch Pakistan (Fake-News-Industrie Nummer 2) lanciert wurden. Auffallend: die Trump-Fake-News-Industrie arbeitet fast ausschließlich in Zeiten, in denen die Aktienmärkte geöffnet sind. Das Problem: die Lücke zwischen Narrativen und der Realität wird immer größer - es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das offensichtlich werden wird..

Das Video "Iran: Trumps Fake-News-Industrie und ihre Öffnungszeiten!" sehen Sie hier..