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    Pharma-Gigant schlägt zu

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    Mega-Übernahme entfacht Kursfeuerwerk am Pharma-Markt

    Sun Pharma kauft Organon für 11,75 Milliarden US-Dollar. Die Aktien reagieren sofort. Doch Experten warnen vor Risiken trotz großer Wachstumschancen.

    Für Sie zusammengefasst
    Pharma-Gigant schlägt zu - Mega-Übernahme entfacht Kursfeuerwerk am Pharma-Markt
    Foto: Vladimir Borovic - Adobe Stock

    Die Aktie von Sun Pharmaceutical Industries steigt um mehr als 7 Prozent, nachdem der Konzern die Übernahme von Organon & Co ankündigt. Der Deal bewertet das US-Unternehmen mit 11,75 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden. Sun Pharma zahlt 14 US-Dollar je Aktie in bar. Auch die Aktie von Organon gewinnt deutlich an Wert und steigt um 15 Prozent (Stand 10:32 Uhr MESZ).

    Organon & Company

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    ISIN:US68622V1061WKN:A3CPKP
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    Organon-Chefin Carrie Cox erklärt: "Nach einer umfassenden Prüfung strategischer Alternativen ist unser Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass diese Bartransaktion den Aktionären von Organon einen überzeugenden und unmittelbaren Mehrwert bietet."

    Strategischer Ausbau im Schlüsselmarkt USA

    Organon, 2021 aus Merck ausgegliedert, ist auf Frauengesundheit und Biosimilars spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt mehr als 70 Produkte in 140 Ländern.

    Sun Pharma will mit der Übernahme seine globale Präsenz ausbauen und in die Top 25 der Pharmaunternehmen aufsteigen. Der kombinierte Umsatz liegt laut Unternehmen bei 12,4 Milliarden US-Dollar.

    Managing Director Kirti Ganorkar sagt: "Diese Transaktion ist ein logischer nächster Schritt zur Stärkung des weltweiten Geschäfts von Sun Pharma." Besonders der US-Markt gilt als entscheidend für weiteres Wachstum.

    Fokus auf innovative Medikamente wächst

    Die Übernahme stärkt vor allem das Geschäft mit innovativen Medikamenten. Dieser Bereich macht bislang 20 Prozent des Umsatzes aus und soll durch den Deal auf 27 Prozent steigen.

    Firmenchef Dilip Shanghvi betont: "Das Portfolio, die Kompetenzen und die globale Reichweite von Organon ergänzen unsere eigenen in hohem Maße."

    Chancen und Risiken im Gleichgewicht

    Analysten sehen den Deal differenziert. Bhavesh Shah, Geschäftsführer und Leiter des Investmentbanking bei Equirus Capital, erklärt: "Geschäfte dieser Art sind in der Regel strategisch gesehen positiv, finanziell jedoch nicht ganz so eindeutig." Er ergänzt, solche Übernahmen könnten "mittel- bis langfristig wertsteigernd" sein, warnt jedoch vor kurzfristig "höheren Integrationskosten und Ausführungsrisiken".

    Organon bringt eine Nettoverschuldung von 8,6 Milliarden US-Dollar mit. Nach der Übernahme liegt das Verhältnis von Schulden zu operativem Gewinn bei 2,3.

    Teil einer aggressiven Expansionsstrategie

    Die Organon-Übernahme ist bereits der sechste Zukauf von Sun Pharma in 16 Jahren. Frühere Deals, etwa Taro Pharma oder Ranbaxy, zeigen, dass der Konzern gezielt angeschlagene Unternehmen integriert und neu ausrichtet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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