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    Geheimnisse weitergegeben

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    Haft für Ex-Mitarbeiter von TSMC

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier ehemalige TSMC-Mitarbeiter zu langen Haftstrafen
    • Geheime 2-nm und A14 Fertigungsdaten mehrfach kopiert
    • Erster Fall nach Sicherheitsgesetz zu Kerntechnologien
    Geheimnisse weitergegeben - Haft für Ex-Mitarbeiter von TSMC
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TAIPEH (dpa-AFX) - Ein Gericht in Taiwan hat vier ehemalige Mitarbeiter des weltgrößten Auftragsfertigers für High-End-Chips TSMC wegen Diebstahls und der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht für geistiges Eigentum war der Ansicht, die Beschuldigten hätten gegen das Nationale Sicherheitsgesetz, das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sowie gegen Gesetze zur Zweckentfremdung von Computern verstoßen.

    Der Hauptangeklagte, für den die Staatsanwaltschaft 14 Jahre Haft gefordert hatte, erhielt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Die anderen drei Angeklagten wurden zu sechs Jahren, drei Jahren und zwei Jahren verurteilt. TSMC äußerte sich auf Nachfrage nicht zu dem Urteil.

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    Wichtige Technologien im Visier

    Laut der Staatsanwaltschaft soll sich der Hauptangeklagte, der zuvor Ingenieur bei TSMC war und später zu Tokyo Electron wechselte, mit ehemaligen Kollegen, die noch bei TSMC tätig waren, verschworen haben. Ab Mitte 2023 sollen sie demnach wiederholt geheimes Material kopiert haben, darunter Daten zur Verarbeitung der fortschrittlichen 2-nm-Technologie und jener sogenannten A14-Technologie, die als nächste Generation der Chipfertigung gilt.

    Der Vorsitzende Richter Chang Ming-huang erklärte während einer Pressekonferenz, dass dies Taiwans erster Fall nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz in Bezug auf die Verletzung von als wichtige nationale Kerntechnologien eingestuften Geschäftsgeheimnissen sei. Alle Angeklagten können noch Berufung einlegen. TSMC ist ein wichtiger Lieferant für Tech-Firmen wie Nvidia und Apple . Taiwan hat global eine Führungsposition in der Herstellung von Halbleitern, die etwa für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz entscheidend sind./jon/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 228,7 auf Tradegate (27. April 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,83 %/+68,86 % bedeutet.




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