BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 421 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 292,1EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 421

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

