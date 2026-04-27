BERNSTEIN RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 421 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 292,1EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 421
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adrien Rabier
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 421
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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