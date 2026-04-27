DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Gewinnentwicklung des IT-Dienstleisters werde von Investitionen in die eigene IT gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 29,34EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

