DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 31,10EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.