DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das günstige Marktumfeld werde ergänzt durch wegweisende politische Entscheidungen, die langfristiges Potenzial untermauerten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
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Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 39,46EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 40,5
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