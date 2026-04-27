Gartner Aktie weiter im Abwärtstrend - -3,94 % - 27.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Gartner Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,94 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Gartner ist ein führender Anbieter von IT- und Managementberatung, Marktforschung und Benchmarking. Kernprodukte sind Research-Abos, Beratungsmandate und Konferenzen. Starke Marktstellung im B2B-IT-Research mit hoher Preissetzungsmacht. Wichtige Wettbewerber: Forrester, IDC, McKinsey (im Beratungsumfeld). USP: breiter Datenbestand, anerkannte Magic Quadrants, hoher Einfluss auf IT-Einkaufsentscheidungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Gartner abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -36,28 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gartner eine negative Entwicklung von -40,89 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Gartner Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,33 % 1 Monat -6,48 % 3 Monate -36,28 % 1 Jahr -65,22 %

Informationen zur Gartner Aktie

Stand: 27.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 70 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,02 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. IBM notiert im Minus, mit -0,33 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,10 %. Fortinet legt um +0,90 % zu

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Ob die Gartner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gartner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.