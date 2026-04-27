DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison der Zahlungsabwickler-Branche. Adyen bleibe der Top-Favorit, nun untermauert durch die erste Übernahme - Talon.One./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 965,2EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1531

Kursziel alt: 1610

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

