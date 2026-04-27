BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns hätten ein gesundes Ausmaß an Nachfragebelebung gezeigt, schrieb Tammy Qiu am Montag. Neben dem normalen Zyklus gewännen zudem Themen wie KI und Satelliten an Bedeutung./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 42,91EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

