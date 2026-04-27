🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsO'Reilly Automotive AktievorwärtsNachrichten zu O'Reilly Automotive

    Chartanalyse

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    O’Reilly Automotive: Aufwärtstrend intakt, Konsolidierung an Schlüsselmarken

    O’Reilly Automotive bleibt ein Musterbeispiel für einen intakten, wenn auch reiferen Aufwärtstrend: Nach starkem Drei-Jahres-Run dominiert nun eine saubere Konsolidierung – mit klar definierten Unterstützungen und Widerständen, an denen sich Anleger strategisch orientieren können.

    Chartanalyse - O’Reilly Automotive: Aufwärtstrend intakt, Konsolidierung an Schlüsselmarken
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Stabiler Aufwärtstrend mit klarer Konsolidierungsphase

    Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen knapp drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Vom Tiefpunkt bei 54,73 Ende April 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte Ende September 2025 ein Drei-Jahres-Hoch bei 91,84. Zwischenzeitliche Rücksetzer – etwa im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 – blieben jeweils im Rahmen normaler Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Seit dem Hoch im Herbst 2025 befindet sich die Aktie in einer breiteren Konsolidierungsphase, in der Gewinne schrittweise abgegeben, aber keine übergeordneten Trendstrukturen verletzt wurden.

    Aktuelle Lage im langfristigen Kurskorridor

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 79,47 (Stand 24.04.2026). Damit notiert die O’Reilly-Aktie deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 54,73 und zugleich spürbar unter dem Hoch bei 91,84. Umgerechnet bewegt sich der Titel rund zwei Drittel über dem Tief innerhalb der Drei-Jahres-Spanne und damit im oberen Drittel des langfristigen Kurskorridors. Charttechnisch signalisiert diese Positionierung eine fortgeschrittene, aber noch nicht überdehnte Hausse, die aktuell von einer Seitwärts- bis leichten Abwärtsbewegung überlagert wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu O'Reilly Automotive!
    Long
    87,74€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,63€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 12,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie signalisiert Konsolidierung unter langfristigem Mittel

    Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate verläuft die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 82 bis 84. Nach dem starken Anstieg bis Herbst 2025 und der anschließenden Seitwärtsphase mit mehreren Tests der Zone um 80 bis 88 hat sich der gleitende Durchschnitt auf einem erhöhten Niveau eingependelt. Mit dem aktuellen Kurs von 79,47 handelt die Aktie damit geschätzt rund 3 bis 5 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Technisch deutet das auf eine laufende Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends hin: Der langfristige Trend bleibt positiv, kurzfristig dominieren jedoch leichte Abgabedruckphasen und ein eher abwartendes Marktverhalten.

    Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 75 bis 76 eine markante Unterstützungszone herausgebildet. Mehrere Tiefs im März 2026 sowie bereits im Oktober 2025 zeigen, dass hier verstärkt Käufer in den Markt treten. Darunter eröffnet sich erst wieder im Bereich 70 bis 72 eine breitere Auffangzone, die auf die Konsolidierung im Frühjahr und Sommer 2024 zurückgeht. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 82 bis 84 auf einen wichtigen Widerstand, der seit Ende 2025 mehrfach angelaufen, aber nicht nachhaltig überwunden wurde. Gelingt ein Ausbruch darüber, rückt die Zone 88 bis 92 mit dem Drei-Jahres-Hoch bei 91,84 als zentrale Barriere in den Fokus. Ein nachhaltiger Sprung über dieses Niveau würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen und neues Kurspotenzial eröffnen, während ein Bruch der Unterstützung um 75 den Konsolidierungscharakter in Richtung einer tieferen Korrektur verschärfen könnte.

    O'Reilly Automotive

    -1,47 %
    -1,74 %
    -1,28 %
    -7,35 %
    -0,21 %
    +45,24 %
    +169,71 %
    +393,44 %
    +5.078,57 %
    ISIN:US67103H1077WKN:A1H5JYIndikator:SMA 200 Tage
    O'Reilly Automotive direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur O'Reilly Automotive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,22$, was einem Rückgang von -11,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse O’Reilly Automotive: Aufwärtstrend intakt, Konsolidierung an Schlüsselmarken O’Reilly Automotive bleibt ein Musterbeispiel für einen intakten, wenn auch reiferen Aufwärtstrend: Nach starkem Drei-Jahres-Run dominiert nun eine saubere Konsolidierung – mit klar definierten Unterstützungen und Widerständen, an denen sich Anleger strategisch orientieren können.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     