O’Reilly Automotive: Aufwärtstrend intakt, Konsolidierung an Schlüsselmarken

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 79,47 (Stand 24.04.2026). Damit notiert die O’Reilly-Aktie deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 54,73 und zugleich spürbar unter dem Hoch bei 91,84. Umgerechnet bewegt sich der Titel rund zwei Drittel über dem Tief innerhalb der Drei-Jahres-Spanne und damit im oberen Drittel des langfristigen Kurskorridors. Charttechnisch signalisiert diese Positionierung eine fortgeschrittene, aber noch nicht überdehnte Hausse, die aktuell von einer Seitwärts- bis leichten Abwärtsbewegung überlagert wird.

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen knapp drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Vom Tiefpunkt bei 54,73 Ende April 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte Ende September 2025 ein Drei-Jahres-Hoch bei 91,84. Zwischenzeitliche Rücksetzer – etwa im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 – blieben jeweils im Rahmen normaler Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Seit dem Hoch im Herbst 2025 befindet sich die Aktie in einer breiteren Konsolidierungsphase, in der Gewinne schrittweise abgegeben, aber keine übergeordneten Trendstrukturen verletzt wurden.

200-Tage-Linie signalisiert Konsolidierung unter langfristigem Mittel

Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate verläuft die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 82 bis 84. Nach dem starken Anstieg bis Herbst 2025 und der anschließenden Seitwärtsphase mit mehreren Tests der Zone um 80 bis 88 hat sich der gleitende Durchschnitt auf einem erhöhten Niveau eingependelt. Mit dem aktuellen Kurs von 79,47 handelt die Aktie damit geschätzt rund 3 bis 5 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Technisch deutet das auf eine laufende Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends hin: Der langfristige Trend bleibt positiv, kurzfristig dominieren jedoch leichte Abgabedruckphasen und ein eher abwartendes Marktverhalten.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 75 bis 76 eine markante Unterstützungszone herausgebildet. Mehrere Tiefs im März 2026 sowie bereits im Oktober 2025 zeigen, dass hier verstärkt Käufer in den Markt treten. Darunter eröffnet sich erst wieder im Bereich 70 bis 72 eine breitere Auffangzone, die auf die Konsolidierung im Frühjahr und Sommer 2024 zurückgeht. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 82 bis 84 auf einen wichtigen Widerstand, der seit Ende 2025 mehrfach angelaufen, aber nicht nachhaltig überwunden wurde. Gelingt ein Ausbruch darüber, rückt die Zone 88 bis 92 mit dem Drei-Jahres-Hoch bei 91,84 als zentrale Barriere in den Fokus. Ein nachhaltiger Sprung über dieses Niveau würde den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen und neues Kurspotenzial eröffnen, während ein Bruch der Unterstützung um 75 den Konsolidierungscharakter in Richtung einer tieferen Korrektur verschärfen könnte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur O'Reilly Automotive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.