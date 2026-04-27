GOLDMAN SACHS stuft SAP SE auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) habe sich im unsicheren Umfeld als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend im Resümee des Quartalsberichts. Der Fokus liege nun auf der Produkt-Roadmap der SAPPHIRE-Konferenz./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:50 / BST
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Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 147,4EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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