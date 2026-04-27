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    Kostenexplosion

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    Ausschuss stoppt Kauf von Dieseltanks

    Für Sie zusammengefasst
    • Haushaltspolitiker stoppen Kauf wegen Kostenanstieg
    • Preis pro Container pro Stück von 142k auf 291k
    • Bis zu 4200 Einheiten mit Obergrenze 902 Mio
    Kostenexplosion - Ausschuss stoppt Kauf von Dieseltanks
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Haushaltspolitiker von Union und SPD im Bundestag haben Pläne des Verteidigungsministeriums zum Kauf von Dieseltankcontainern für die Bundeswehr vorerst gestoppt. Grund dafür seien deutliche Kostensteigerungen von zuvor etwa 142.000 Euro auf nun rund 291.000 Euro pro Stück, berichtete die "Bild"-Zeitung.

    Der Deutschen Presse-Agentur wurde auf Anfrage aus dem Haushaltsausschuss erklärt, es handele sich um eine "Kostenexplosion", obwohl die Menge mit 900 Stück größer und der Preis dann oftmals auch niedriger sein könne. Die Haushälter beobachten seit einiger Zeit einen starken Preisanstieg bei Militärgütern, die auch als Rüstungsinflation bezeichnet wird.

    Bei Ausweitung bis zu 902 Millionen Euro vorgesehen

    Die Container sollen laut "Bild"-Bericht bis 2029 ausgeliefert werden und sind unter anderem für die Litauen-Brigade sowie die Versorgung der Truppe vorgesehen. Insgesamt könne die zugrunde liegende Rahmenvereinbarung auf bis zu 4.200 Einheiten ausgeweitet werden, mit einer Vertragsobergrenze von rund 902 Millionen Euro./cn/DP/stk





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