GOLDMAN SACHS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 232 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley hält die negative Kursreaktion auf auf den Quartalsbericht des Laborkonzerns für übertrieben, wie er am Freitagmorgen schrieb. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 218,7EUR auf Tradegate (27. April 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 232
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 230
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Währung: EUR
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