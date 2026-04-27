Bis zu 14 % Rendite & monatlicher Cashflow: Was hinter Nectaro steckt

Der Markt für Unternehmensfinanzierungen zählt weltweit zu den zentralen Treibern wirtschaftlicher Entwicklung. Unternehmen benötigen kontinuierlich Kapital – sei es zur Expansion, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe oder zur Finanzierung laufender Geschäftsprozesse. Entsprechend stabil bleibt auch die Nachfrage nach Krediten über verschiedene wirtschaftliche Phasen hinweg.

Für Anleger entsteht daraus eine naheliegende Möglichkeit, sich an genau diesen Finanzierungen zu beteiligen. Kapital wird in bestehende Kreditvergaben investiert und über die Laufzeit durch Zinszahlungen vergütet. Genau hier hat sich Nectaro als Plattform etabliert, die Privatanlegern den Zugang zu internationalen Konsumentenkrediten ermöglicht. Investiert wird unter anderem in Märkte wie Moldawien, Rumänien, die Philippinen, Zypern und Lettland. Je nach Kreditstruktur sind dabei Renditen von bis zu 14 % pro Jahr möglich, während Zins- und Rückzahlungen in der Regel monatlich erfolgen.

Investoren über 13.100

Volumen über 55,9 Mio. € investiert

Markterfahrung Seit 2016

Zielrendite Ca. 11–14 % pro Jahr

Repayment Rate 100% (bislang keine realisierten Investorenverluste laut Plattformangaben)

Regulierung EU-lizenziert (MiFID II)

Anlegerschutz 60-Tage-Buyback, Gruppengarantie & 20.000 € Anlegerentschädigung

Einstieg Bereits ab 50 €

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Unternehmenskredite ohne Bank: Warum direkte Finanzierungen höhere Renditen ermöglichen

Unternehmenskredite wurden traditionell von Banken und großen institutionellen Investoren vergeben. Sie stellten das Kapital bereit, strukturierten die Finanzierungen und vereinnahmten die Zinsen.

Der entscheidende Punkt: Ein Großteil dieser Zinsmargen blieb innerhalb dieses Systems – Privatanleger hatten kaum direkten Zugang zu diesen Renditen. Investitionen waren meist nur über Fonds oder strukturierte Produkte möglich, bei denen hohe Gebühren die tatsächliche Rendite reduzierten.

Plattformen wie Nectaro ermöglichen es heute, direkt in Unternehmenskredite zu investieren. Anleger beteiligen sich damit unmittelbar an realen Finanzierungen und profitieren direkt von den Zinszahlungen.

Der zentrale Unterschied ist, dass die klassische Bank als Umweg entfällt – und damit auch ein wesentlicher Teil der Kostenstruktur. Gerade in internationalen Märkten, in denen alternative Finanzierungen eine größere Rolle spielen, entstehen dadurch Renditechancen, die deutlich über klassischen Zinsprodukten liegen können.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere konkrete Vorteile: