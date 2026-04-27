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    Vom Netz zum Haus

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    Integrierte Energiespeicherlösungen der Sieyuan-Gruppe

    Düsseldorf, Frankfurt und Osnabrück, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Sieyuan-Gruppe bietet umfassende Lösungen für Energiespeichersysteme, die von der Erzeugung über Übertragung und Verteilung bis hin zur Endnutzung reichen. Mit der zunehmenden Integration erneuerbarer Energien und den damit verbundenen Herausforderungen wie sinkenden Kurzschlussverhältnissen und Frequenzschwankungen setzt Sieyuan auf eine integrierte Lösung. Sie umfasst großflächige Umspannwerke und Netzanschlusstechnologien sowie die intelligenten Energiespeichersysteme von Swatten, die die Netzqualität auf der Verbraucherseite stabilisieren.

    Technologische Innovationen zur Netzstabilisierung

    Verteilte synchrone Kondensatoren erhöhen das Kurzschlussverhältnis und die Spannungsstützung in erneuerbaren Energieanlagen. Grid-forming-SVG-Produkte bieten eine „Null-Verzögerung"-aktive Spannungsstützung und eine kurzfristige Überlastfähigkeit von mehr als dem Dreifachen der Nennleistung. Mit dem Wachstum der erneuerbaren Energien wird eine Lösung benötigt, die sowohl Wirk- als auch Blindleistung sowie virtuelle Trägheit unterstützt. Hierbei spielt das SSC eine führende Rolle.

    Chinas erste SSC-Lösung

    Die von Sieyuan entwickelte SSC-Lösung nutzt „Dual-Star-MMC mit zentralisiertem Ultrakondensator-Cluster-Management". Diese Technologie gewährleistet eine schnelle Bereitstellung von Wirk- und Blindleistung, bietet virtuelle Trägheit und verbessert die Spannungs- und Frequenzstabilität des Systems. Sie erfüllt die Anforderungen an Synchronkondensatoren und bietet skalierbare Lösungen für erneuerbare Energiezentren.

    Grid-forming Energiespeichersysteme

    Sieyuan bietet Energiespeichersysteme, die durch „AC/DC-Integration" und ein „horizontales Cluster"-Design eine hohe Frequenz-Durchfahrtsfähigkeit und Schwarzstart-Funktionalität bieten. Diese Systeme entsprechen den Anforderungen der Märkte für Hilfsdienste und neue Energiesysteme.

    Swatten-Produkte für Endverbraucher

    Swatten-Produkte bieten eine stabile, effiziente und sichere Stromversorgung für Haushalte und kleine Gewerbebetriebe. Sie entlasten das Netz und ermöglichen durch intelligente Energiespeicherung eine optimale Nutzung erneuerbarer Energien. Mit Leistungskonfigurationen von 3 kW bis 1,5 MW bieten Swatten-Systeme Lösungen, die für private Haushalte und gewerbliche Anwendungen geeignet sind. Die Produkte nutzen fortschrittliche Batterietechnologie und intelligentes Energiemanagement.

    Vision einer ganzheitlichen Energielösung

    Sieyuan konzentriert sich auf die Netzstabilität, während Swatten die intelligente Energiespeicherung auf der Nutzerseite übernimmt. Die Kombination beider Lösungen ermöglicht ein sicheres und effizientes Energiesystem, das von der Hochspannungsübertragung bis zum täglichen Stromverbrauch reicht.

    Fazit

    Mit über 32 Jahren Erfahrung im Bereich der Energietechnik bietet Sieyuan eine zukunftsorientierte Lösung, die sowohl Netzbetreibern als auch Endverbrauchern zugutekommt. Swatten-Systeme stellen sicher, dass Haushalte und kleine Unternehmen auch in Zeiten der Energiewende zuverlässig versorgt werden.

    Mehr unter: www.swatten.com

    KONTAKT: Swatten: https://www.swatten.com/list-69.html 
    swatten@sieyuan.com 
    86-21-61610846
    No. 3399, Huaning Road, Minhang Dist, Shanghai, China

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vom-netz-zum-haus-integrierte-energiespeicherlosungen-der-sieyuan-gruppe-302754077.html





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