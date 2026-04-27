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    Keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

    Für Sie zusammengefasst
    • Oberleitungsschaden am Ulmer Hauptbahnhof stört Züge
    • ICE-Verbindungen München und Stuttgart umgeleitet
    • Strecke Ulm-Örlingen gesperrt Ersatzverkehr Busse
    Keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ULM (dpa-AFX) - Wegen eines Oberleitungsschadens am Ulmer Hauptbahnhof kommt es zu zahlreichen Störungen im süddeutschen Regional- und Fernverkehr - betroffen sind auch die ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart, die umgeleitet werden. Am wichtigen Bahn-Knotenpunkt fahren derzeit keine Züge, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Laut einer ersten Prognose sei bis etwa 15.00 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.

    Den Angaben nach ist am Morgen ein Tragseil gerissen, das die Oberleitung in Position hält. Die Deutsche Bahn geht von einem technischen Defekt aus, wie ein Sprecher sagte. Demnach komme es hin und wieder vor, dass Tragseile reißen.

    Der Bahnhof sei am Vormittag vorübergehend ohne Strom gewesen, sagte der Sprecher. Die Techniker seien unterwegs, die Reparatur werde aber dauern.

    Die Bahnstrecke von Ulm bis Örlingen ist laut dem Sprecher gesperrt. Zwischen Amstetten (Alb-Donau-Kreis) und Ulm (Ostalbkreis) sei ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Fernzüge werden laut dem Sprecher über Aalen umgeleitet./frz/DP/nas





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