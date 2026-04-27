Siemens auf Hoch seit Mitte Februar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 24.233 auf Ariva Indikation (27. April 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +4,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 202,64 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -12,80 %/+28,81 % bedeutet.