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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens auf Hoch seit Mitte Februar

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Aktien auf höchstem Stand seit Februar
    • Kurs 250,30 Euro mit plus drei Prozent an Dax
    • Analyst hebt Ziel auf 300 Euro und sieht Aufwertung
    AKTIE IM FOKUS - Siemens auf Hoch seit Mitte Februar
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens -Aktien sind am Montagvormittag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar geklettert. Bis zu ihrem kurz davor erreichten Rekordhoch von fast 276 Euro fehlt ihnen aber noch ein Stück. Zuletzt gewannen sie an der Dax -Spitze drei Prozent auf 250,30 Euro.

    Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hob sein Kursziel von 290 auf 300 Euro an. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt und sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung. Auch sieht er Spielräume für mehr Aktienrückkäufe./ajx/jha/

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    Siemens

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    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 24.233 auf Ariva Indikation (27. April 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +4,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 202,64 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -12,80 %/+28,81 % bedeutet.




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