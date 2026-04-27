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    Zukunftstag Mittelstand 2026: Eine Bilanz

    Mehr als 6.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, politische Gäste und große Namen aus der Wirtschaft: Der Zukunftstag Mittelstand 2026 in Berlin wirkte auf den ersten Blick wie ein routiniertes Großevent

    News - Zukunftstag Mittelstand 2026: Eine Bilanz
    Foto: BERLINboxx - BERLINboxx

    Im Mittelpunkt des Geschehens: (v.l.) Thorsten Fleischhauer, Sprecher der Hedera Gruppe; Daan Smans, President Business Development loT & Digital Products CEDES; Christoph Ahlhaus, BVMW; Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD); Hanna Koenig; Hartmut Engler, CEO CWS Workwear; Michael Koenig, Lehndorf Hartstahl

    Mehr als 6.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, politische Gäste und große Namen aus der Wirtschaft: Der Zukunftstag Mittelstand 2026 in Berlin wirkte auf den ersten Blick wie ein routiniertes Großevent. Doch die Stimmung war konzentrierter als in den vergangenen Jahren. Weniger Selbstdarstellung, mehr Ernst.

    Christoph Ahlhaus, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des BVMW, sprach von fehlender Umsetzung. Die Probleme seien bekannt, sagte er sinngemäß, aber sie bleiben liegen. Aus München zugeschaltet, Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaats Bayern und CSU-Vorsitzender, blieb in seiner Linie eindeutig: weniger Belastung, mehr Spielraum für Unternehmen. „Wir brauchen nicht mehr Belastung, sondern deutlich weniger – mehr Freiräume für Leistung und Investitionen.“

    Als Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, auf die Bühne kam, war der Ton ein anderer. Sie setzte auf Austausch, auf gemeinsames Vorankommen. „Wir brauchen diesen Austausch, weil wir nur gemeinsam vorankommen.“

    Zwischen Gespräch und Wirklichkeit

    Was sich durch den Tag zog, war weniger Streit als eine Art gespannte Einigkeit: Alle wissen, wo es hakt. Bürokratie, Fachkräfte, Kosten, Investitionen. Diese Liste ist nicht neu. Neu ist eher, wie klar sie ausgesprochen wurde.

    In den Gesprächen am Rand, in den Gängen, zwischen den Panels fiel immer wieder derselbe Satz: Es fehlt nicht an Ideen, sondern daran, dass sie umgesetzt werden. Thorsten Fleischhauer, Sprecher der Hedera Gruppe, bewegte sich genau in diesem Spannungsfeld: „Der Handlungsdruck ist deutlich spürbar. Viele Unternehmen sind bereit zu investieren – aber sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und Entscheidungen, die auch tatsächlich umgesetzt werden.“

    Für die Immobilienwirtschaft wird das besonders greifbar. Projekte laufen über Jahre, Entscheidungen über Jahrzehnte. Unsicherheit lässt sich hier nicht einfach kompensieren. Ioannis Moraitis, Geschäftsführer von Hedera Bauwert, formulierte es grundsätzlicher: „Die Herausforderungen für den Mittelstand sind aktuell größer denn je. Umso wichtiger ist es, dass Innovationskraft, unternehmerische Initiative und neue Partnerschaften gezielt gestärkt werden. Entscheidend bleibt jedoch die politische Verlässlichkeit: Ohne klare Rahmenbedingungen und spürbare Entlastung wird es schwierig, Investitionen nachhaltig zu sichern. Der Mittelstand ist bereit – aber er braucht die richtigen Signale.“

    Ein Tag ohne einfache Antworten

    Am Ende bleibt kein großer Befreiungsschlag. Kein neues Narrativ. Aber ein ziemlich klares Bild: Der Mittelstand wartet nicht auf Orientierung. Er wartet auf Entscheidungen. Und genau daran wird sich messen lassen, was von diesem Tag übrig bleibt.


    Autor
    Eberhard Vogt
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    Eberhard Vogt ist Chefredakteur eines Businessmagazins für die Hauptstadtregion. Dem abgeschlossenen Studium der Klassischen und mittellateinischen Philologie schloss sich eine journalistische Tätigkeit an, u.a. als Korrespondent von WELT, Handelsblatt und FOCUS. Mehr als 20 Jahre war er Pressesprecher eines Wirtschaftsdachverbandes auf nationaler und europäischer Ebene. Seit vielen Jahren engagiert sich der Autor ehrenamtlich im Vorstand der Vereinigung Berliner Pressesprecher.
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    Verfasst von Eberhard Vogt
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