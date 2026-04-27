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    Warum noch US-Dollar halten?

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    Monster-Call: Das ist Arthur Hayes kühne Bitcoin-Prognose bis Ende 2026

    Arthur Hayes erwartet keinen Crash, sondern ein langsam bröckelndes Finanzsystem. Genau davon könnte Bitcoin laut ihm massiv profitieren.

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    Warum noch US-Dollar halten? - Monster-Call: Das ist Arthur Hayes kühne Bitcoin-Prognose bis Ende 2026
    Foto: DALL*E

    Bitcoin könnte nach Ansicht von Arthur Hayes von einem schleichenden Vertrauensverlust in das globale Finanzsystem profitieren. Der Mitgründer von BitMEX erklärte in einem Interview, eine neue Finanzkrise wie 2008 halte er zwar für unwahrscheinlich. Der Grund: Zentralbanken und Regierungen würden heute bei jeder größeren Schieflage sofort mit Liquidität eingreifen. "Die Fed hat den Zusammenbruch regionaler Banken verhindert … das wird nie wieder passieren", zitiert Stocktwits Hayes.

    Statt eines plötzlichen Kollapses erwartet er jedoch eine langsame Erosion des bisherigen Systems. Geopolitische Spannungen wie der Konflikt zwischen den USA und Iran belasteten den Welthandel – und damit auch das Fundament der globalen Dollarnachfrage. "Wenn es nicht mehr so einfach ist wie früher, warum halte ich dann US-Dollar?", fragte Hayes. Der Dollar-Index verlor zuletzt leicht und liegt auch auf Sicht von zwölf Monaten im Minus.

    Nach seiner Einschätzung könnten Staaten ihre Abhängigkeit von US-Staatsanleihen schrittweise verringern und Reserven stärker in Gold, Yuan oder andere Währungen umschichten. Diese Entwicklung wäre aus seiner Sicht folgenreich: Wenn weniger Kapital aus dem Ausland in US-Anlagen fließt, müsste die Federal Reserve mehr Geld bereitstellen, um das System zu stützen. "Wenn die Fiat-Einheiten nicht aus Ersparnissen aus dem Ausland stammen … dann müssen sie aus der Druckerpresse kommen", sagte Hayes.

    Genau darin sieht er Rückenwind für Bitcoin. Eine Welt mit steigender Geldmenge, hohen Staatsausgaben und schwächerem Vertrauen in klassische Währungen sei ein ideales Umfeld für knappe digitale Vermögenswerte. Hayes argumentiert zudem, dass ein möglicher Konflikt mit Iran die Fiskalpolitik verändern könnte: Kriegsausgaben hätten dann Vorrang vor Inflationssorgen, was zusätzlichen Liquiditätsdruck erzeugen würde.

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    Besonders bullish bleibt Hayes beim Bitcoin-Kurs. Sollten sich diese Trends aus Bilanzausweitung, höherer Staatsverschuldung und anhaltender Geldschöpfung fortsetzen, hält er bis Ende 2026 einen Anstieg auf 145.000 US-Dollar für möglich. Sein eigenes Portfolio sei bereits klar positioniert: Rund 95 Prozent seien auf steigende Kryptokurse ausgerichtet.

    Für Anleger ist die Botschaft damit klar: Hayes setzt nicht auf einen Crash des Systems, sondern auf dessen langsame Entwertung – und genau davon könnte Bitcoin seiner Meinung nach am stärksten profitieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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