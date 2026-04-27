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    KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS

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    Commerzbank erholen sich dank Kaufempfehlung der BofA

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA hebt Commerzbank auf Buy und initiiert Erholung
    • Kurs steigt 1,9% auf 34,59 Euro Jahresverlust sinkt
    • BofA betont Gewinnwachstum und 2030 Eigenständigkeit
    KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS - Commerzbank erholen sich dank Kaufempfehlung der BofA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Korrigiert wird im 2. Absatz, letzter Satz das Kursziel. Dieses wurde von 37 auf 42 Euro erhöht rpt erhöht)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach viertägigen Kursverlusten hat eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) den Aktien der Commerzbank am Montag zu Erholungsgewinnen verholfen. Am Vormittag legten sie im moderat steigenden Dax um 1,9 Prozent auf 34,59 Euro zu und verringerten so ihren bisherigen Jahresverlust auf 4,2 Prozent. Vor einer Woche noch hatten sie bei knapp unter 37 Euro den höchsten Stand seit August 2025 erreicht.

    Die Analysten um Tarik El Mejjad begründeten ihre Hochstufung bei Bank of America von "Neutral" auf "Buy" mit der Attraktivität des Papiers, auch unabhängig von einer möglichen Übernahme durch die Unicredit . Dabei verwiesen sie auf das überdurchschnittliche Gewinnwachstum je Aktie. Das Kursziel wurde von 37 auf 42 Euro erhöht.

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    Abgesehen von einer Übernahme durch die italienische Großbank wird die Bank ihren Aktionären laut der BofA auch einen aktualisierten Plan für 2030 präsentieren, der auf eine eigenständige Zukunft ausgerichtet sei. In beiden Ansätzen sieht sie eine "strategische Logik". Ihre Bewertung der Aktie berücksichtigt entsprechend nicht, ob das Übernahmeangebot erfolgreich sein wird.

    Laut der Datenbank der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hat die Aktie drei Kaufempfehlungen und vier Empfehlungen, das Papier zu halten. Die Kursziele liegen zwischen 34,80 und 43 Euro, der Durchschnitt liegt bei 39,13 Euro. Die Bank of America wird in der Datenbank dabei nicht berücksichtigt./ck/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 24.213 auf Ariva Indikation (27. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,94 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,39 %/+24,71 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der UniCredit-Übernahmefantasie auf die Commerzbank-Kursentwicklung und Bewertung. Diskutiert werden die BaFin-Anordnung gegen unsachliche Unicredit-Werbung und der Verdacht, diese solle den Kurs drücken, Transparenzfragen zu Meldepflichten/Derivaten, geplanter Stellenabbau und Kostenstruktur (bessere Cost-to-Income der UniCredit) sowie die starke Kursfantasie (ca. €33–36 vs. früher ~€20) und die damit verbundene Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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