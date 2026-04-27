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    Neues All-Time-High

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    SK Hynix zündet Turbo: KI-Boom treibt Südkoreas Börse auf Rekordniveau

    Der KI-Hunger nach Hochleistungschips treibt Südkoreas Börsen auf ein neues Rekordniveau. Kospi und Kosdaq überschreiten erstmals 6.000 Billionen Won Börsenwert – angeführt von Chipgigant SK Hynix.

    Für Sie zusammengefasst
    Neues All-Time-High - SK Hynix zündet Turbo: KI-Boom treibt Südkoreas Börse auf Rekordniveau
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Der südkoreanische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn ein historisches Ausrufezeichen gesetzt. Die kombinierte Marktkapitalisierung der beiden wichtigsten Börsensegmente Kospi und Kosdaq überschritt erstmals die Schwelle von 6.000 Billionen Won. Umgerechnet entspricht das rund 4,1 Billionen US-Dollar. Treiber der Rallye sind vor allem Halbleiterwerte, allen voran SK Hynix.

    Bemerkenswert ist das Tempo des Anstiegs: Noch im Frühjahr 2025 lag der gemeinsame Börsenwert bei rund 2.200 Billionen Won. Binnen gut eines Jahres hat sich die Bewertung damit nahezu verdreifacht.

    Im Mittelpunkt steht die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Denn der globale Ausbau von Rechenzentren und KI-Anwendungen sorgt für enorme Nachfrage nach modernen Speicherchips. Genau hier zählt SK Hynix zu den weltweit wichtigsten Anbietern. Das Unternehmen beliefert unter anderem Nvidia mit Hochleistungsspeichern vom Typ HBM, die für KI-Prozessoren unverzichtbar sind.

    Die Aktie von SK Hynix sprang zeitweise erstmals über 1,3 Millionen Won und hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt. Rückenwind lieferten starke Quartalszahlen in der vergangenen Woche: Der Nettogewinn verfünffachte sich nahezu auf ein Rekordniveau, Umsatz und operativer Gewinn erreichten ebenfalls Bestmarken. Die operative Marge kletterte auf außergewöhnlich hohe 72 Prozent.

    SK hynix

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    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
    SK hynix direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch die starken Zahlen von Intel vor dem Wochenende sorgten dafür, dass die Aktie mit Schwung in die neue Woche startete.

    Doch erste Analysten mahnen zur Vorsicht. BNK Investment & Securities stufte die Aktie von Kaufen auf Halten herunter. Begründet wurde dies mit einer möglichen Abschwächung der Dynamik im zweiten Halbjahr. Zudem könnten steigende Produktionskosten und nachlassende Investitionsbereitschaft großer Technologiekonzerne auf die Profitabilität drücken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 762EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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