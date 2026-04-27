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    net digital: Dynamisches Wachstum erwartet

    Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz auf 38 Mio. Euro mehr als verdreifacht und die zuvor auf 33 bis 35 Mio. Euro erhöhte Prognose damit übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
    Nach Aussage der Analysten habe sich dank des plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells der dynamische Umsatzzuwachs auch in deutlich überproportionalen Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So sei das EBITDA auf 4,20 Mio. Euro (GJ 2024: 0,19 Mio. Euro) gestiegen. Ende März habe das Management zudem die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Demnach werde für das laufende Geschäftsjahr ein erneut deutlicher Umsatzanstieg auf 48,0 bis 53,0 Mio. Euro erwartet. Parallel hierzu solle das EBITDA, trotz signifikanter Investitionen und Aufwendungen für die Fortsetzung der Geschäftsexpansion, weiter auf 4,70 bis 5,20 Mio. Euro zulegen. Vor dem Hintergrund der äußerst positiven Jahresperformance, dem vielversprechenden Ausblick und der stark greifenden Wachstumsstrategie habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angehoben. Als kurz- und mittelfristiger Wachstumstreiber solle sich der weitere dynamische Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit insbesondere E-Commerce-Kunden und Businesskunden aus dem inländischen Telekommunikations- bzw. Mobilfunksektor erweisen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel signifikant auf 36,55 Euro (zuvor: 33,50 Euro) und bestätigen weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2026, 11:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.04.2026 um 07:46 Uhr fertiggestellt und 27.04.2026 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a2cb092d1fc517accd4bf1b92e9d713c
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,79 % und einem Kurs von 15,70EUR auf Tradegate (27. April 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Marcel Goldmann
    Kursziel: 36,55 EUR



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