BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach übertroffenen Quartalserwartungen mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern mache gute Fortschritte, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Er erwähnte aber zugleich die immer höher liegende Messlatte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 87,54EUR auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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