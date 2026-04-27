Bundeswehr bestellt Infanterie-Ausrüstung bei Rheinmetall
- Rheinmetall liefert Infanteriesysteme für 1,04 Mrd
- Auslieferung an 8600 Soldaten von 2027 bis 2029
- Schutzwesten Uniformen Nachtsichtgeräte und Tablets
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach milliardenschweren Bestellungen für Panzer, Munition und Satelliten hat die Bundeswehr beim Rüstungskonzern Rheinmetall nun auch Infanterieausrüstung bestellt. Das Unternehmen teilte in Düsseldorf mit, dass das Bundeswehr-Beschaffungsamt einen Auftrag über 1,04 Milliarden Euro für Soldatensysteme namens "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" erteilt habe.
Es geht um Schutzwesten, Uniformen und Nachtsichtgeräte, die am Helm oder an der Waffe montiert sind, sowie Tablets, die Infanteristen bei sich tragen und dadurch einen Überblick über die mutmaßlichen feindlichen Positionen haben. Außerdem ist Software inkludiert, damit die Vorgesetzten einen Echtzeit-Überblick über die Positionen ihrer Soldaten und die Positionen des Gegners haben. Die eigentlichen Waffen sind nicht Teil der Bestellung, die wurden separat geordert, etwa beim Sturmgewehr-Fabrikanten Heckler & Koch.
Auslieferung startet in anderthalb Jahren
Die Infanteriesysteme von Rheinmetall für 8.600 Soldaten sollen zwischen November 2027 und Dezember 2029 ausgeliefert werden. Die Bestellung erfolgte innerhalb eines 3,1 Milliarden Euro schweren Rahmenvertrags, der nun teilweise ausgeschöpft wird. Weitere Aufträge dürften noch folgen.
In der modernen Kriegsführung wird die digitale Vernetzung des Infanteristen immer wichtiger, damit er im Zusammenspiel mit Satelliten, Drohnen, Panzern und Artillerie agiert und dank digitaler Hilfsmittel möglichst schnell über die feindlichen Bewegungen informiert wird.
Das Infanteristen-Schutzsystem von Rheinmetall heißt in der internationalen Vermarktung Gladius 2.0, die nun verkaufte Version ist speziell auf die Bedürfnisse der Bundeswehr zugeschnitten. Als Folge der russischen Bedrohung hat Rheinmetall so viele Aufträge wie noch nie bekommen, die Firma eilt von einem Höchstwert zum nächsten. Nun kommt ein weiterer Milliardenauftrag hinzu./wdw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.346 auf Tradegate (27. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -13,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 61,85 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.120,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +52,19 %/+64,81 % bedeutet.
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Glaube eher,dass die letzten Schisser jetzt geschmissen haben ..
Lustig, wie emsig du doch immer wieder versuchst, Rheinmetall unternehmerisch irgendwie schlecht aussehen zu lassen und das dann als diskussionswürdig bezeichnest…
Wie hoch, bzw. gering ist denn eigentlich der Anteil an „Panzern“, denen du, Militärexperte, keine Zukunft attestierst – und wie viel davon ist ein reines Rheinmetall-Projekt – und wie hoch ist überhaupt der Umsatz- und Gewinnanteil davon? Es ist mit deiner Art von Beitrag wie so häufig – untaugliches Halbwissen und Geschwurbel als Fakt aufbauschen und dann andere User deinen Schmarn widerlegen lassen – wohl in der Hoffnung, dass du damit durchkommst.
Wenn man sich nicht nur selektiv beliest, wie du, dann weiß man eigentlich, dass die Ukraine händeringend auch selbst versucht, eigene Panzer zu entwickeln:
Kiew erprobt neuen Schützenpanzer Skif auf Buckelpiste
Quelle: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Kiew-erprobt-neuen-Schuetzenpanzer-Skif-auf-Buckelpiste-id30739351.html
oder dass diverse ukrainische Soldaten in Deutschland zur Ausbildung sind, um sich an Leopard-Panzern ausbilden zu lassen:
„Die Leopard-Waffen haben eine gute Reichweite, mit ihnen können wir den Gegner aus sicherer Entfernung bekämpfen“, sagt der ukrainische Soldat. Er sei den Ausbildern aufrichtig dankbar, dass sie seine Kameraden und ihn mit Geduld und Sachverstand ausgebildet hätten. In kürzester Zeit sei ihm eine Menge Wissen vermittelt worden, das ihm nach der Rückkehr in die Ukraine zum Vorteil gereichen werde. „Ich bin mir sicher: Wir werden mit dem Panzer an der Front sehr gut zurechtkommen“, sagt Andriy P. „Der Leopard 1 A5 hilft uns, den Krieg zu gewinnen.“
Quelle: https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/anerkannte-missionen/unterstuetzungsmission-eumam-ukraine/ausbildung-leopard-1-kampfpanzerbesatzungen-6086654
Ukraine setzt auf Rheinmetalls Lynx KF41 als Schützenpanzer
(…) Die Entscheidung für den Lynx KF41 durch die Ukraine war nach umfangreichen Tests gefallen (https://defence-network.com/ukraine-entscheidet-fuer-lynx-von-rheinmetall/), der Vertrag im Dezember 2025 gezeichnet worden…
Quelle: https://defence-network.com/ukraine-rheinmetall-lynx-kf41-schuetzenpanzerl/