Doch bei Strategys Dividenden-Modell droht "finanzieller Ruin", warnt Schiff

Schiff argumentiert, Strategy habe früher Kapital über günstige Finanzierungsinstrumente wie Wandelanleihen mit null Prozent Zinsen eingesammelt, um Bitcoin zu kaufen. Nun locke das Unternehmen Anleger mit Renditen von rund 11,5 Prozent auf spezielle Vorzugsaktien an. Für Schiff zeigt das, dass Investoren nicht mehr nur auf steigende Bitcoin-Kurse setzen, sondern laufende Erträge verlangen.

Strategy steht erneut im Zentrum einer heftigen Debatte um seine aggressive Bitcoin-Strategie. Der langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff verschärfte seine Angriffe deutlich und warnte vor "finanziellem Ruin" für Anleger. Aus seiner Sicht ist vor allem das neue Dividenden-Modell des Unternehmens ein Warnsignal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Bereits zuvor hatte Schiff vor einer möglichen "Todesspirale" gewarnt. Gibt Strategy immer neue dieser Vorzugsaktien aus, steigen auch die künftigen Ausschüttungsverpflichtungen. Sollte der Bitcoin-Kurs deutlich fallen oder länger schwach bleiben, könnte das Modell unter Druck geraten und die Finanzierung teurer werden.

Das Unternehmen weist die Kritik entschieden zurück. CEO Phong Le erklärte, Ausschüttungen würden vor allem durch neue Aktienausgaben oberhalb des bilanziellen Unternehmenswerts finanziert. Dadurch unterscheide sich die Struktur klar von einem Ponzi-Schema. Die zweistellige Rendite spiegele sowohl die bisherige Entwicklung von Bitcoin als auch moderne Finanzierungsmodelle wider.

Unterstützung erhält Strategy dagegen von Mike Novogratz. Der Chef von Galaxy Digital sieht das aggressive Kauftempo des Unternehmens als möglichen Preistreiber für Bitcoin. Seine Begründung: Strategy kaufe derzeit deutlich mehr Bitcoin auf, als neu auf den Markt kommen.

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Das Unternehmen hält inzwischen 818.344 Bitcoin im Wert von rund 61 Milliarden US-Dollar. Bei weiteren Käufen im Umfang von etwa 23 Milliarden US-Dollar könnte Strategy rechnerisch sogar die Bestände von Satoshi Nakamoto überholen und zum größten bekannten Bitcoin-Besitzer aufsteigen.

Für Anleger prallen damit zwei Sichtweisen frontal aufeinander: Kritiker sehen ein riskantes Hebelmodell. Befürworter sehen den wohl aggressivsten Bitcoin-Käufer der Welt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



