BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman gab am Montag einen Ausblick auf die Ende April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal. Er rechnet aus eigener Kraft mit einem Umsatzanstieg um 3,4 Prozent. Die Stimmung sei gedämpft wegen des geplanten Ausstiegs aus dem Lebensmittelsegment, steigender Materialkosten sowie Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Schwellenländern. Er geht aber davon aus, dass diese positiv überraschen. Auf die Aktien blickt er weiterhin konstruktiv./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 49,26EUR auf Tradegate (27. April 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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