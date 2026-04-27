BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte am Freitag dar, warum sich die Wendungen bei dem Pharmakonzern aus seiner Sicht nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegeln. Als kommende Kurstreiber verweist er auf drei wichtige Studienergebnisse zu Medikamenten - angefangen in diesem Jahr von einem Brustkrebs-Medikament. Seine Gewinnschätzungen je Aktie lägen um bis zu 15 Prozent über dem Analystenkonsens./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 348,3EUR auf TTMzero (27. April 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 395
Kursziel alt: 395
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 395
Kursziel alt: 395
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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