BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte am Freitag dar, warum sich die Wendungen bei dem Pharmakonzern aus seiner Sicht nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegeln. Als kommende Kurstreiber verweist er auf drei wichtige Studienergebnisse zu Medikamenten - angefangen in diesem Jahr von einem Brustkrebs-Medikament. Seine Gewinnschätzungen je Aktie lägen um bis zu 15 Prozent über dem Analystenkonsens./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 348,3EUR auf TTMzero (27. April 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 395

Kursziel alt: 395

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 395,00 CHF , was eine Steigerung von +22,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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