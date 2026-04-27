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    Besonders beachtet!

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    ITM Power - Aktie verliert deutlich -6,26 % - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ITM Power Aktie bisher Verluste von -6,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - ITM Power - Aktie verliert deutlich -6,26 % - 27.04.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von -6,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,25 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +147,41 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +24,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +164,48 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +169,08 %.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,90 %
    1 Monat +164,48 %
    3 Monate +147,41 %
    1 Jahr +386,43 %
    Stand: 27.04.2026, 11:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die kräftige Kursrally von ITM Power, hohe Short-Positionen und das Potenzial eines Short Squeeze. Gleichzeitig dominieren fundamentale/technische Perspektiven: wachsende Auftragspipeline und Partnerschaften (Deutsche Bahn, Linde, Shell, Uniper, Rheinmetall), Ausbau der PEM-Elektrolyse, Fördermittel (CHRONOS/UK) und laufende Verträge seit März 2025. Diskussion um Lieferketten, Infrastruktur und Wachstumsmut für die nächsten Jahre.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

    Gold im Zentrum des Nahost-Flächenbrands! Agnico-Eagle, Zodiac Gold, Firefox Gold, ITM Power und Nel ASA


    Die globale Stimmung an den Finanzmärkten ist von einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit geprägt, die sich in deutlich gestiegenen Volatilitätsindizes und häufigen Kursausschlägen widerspiegelt. Trotz neuer Höchststände an der Technologiebörse NASDAQ reagieren Anleger zunehmend sensibel auf geopolitische Risiken, da inzwischen mehr […]

    Borussia Dortmund, Organon & Company & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    ITM Power, dynaCERT, Nel Asa – Maximale Rebound-Chancen


    Nach dem massiven Absturz der vergangenen Jahre könnte die Wasserstoffbranche vor einem Comeback stehen. Zwei Fakten sorgen jetzt für neuen Rückenwind. Zum einen der explodierende Energiehunger durch KI-Rechenzentren, zum anderen die zunehmenden …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +6,82 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,60 %. Siemens Energy verliert -1,24 %

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    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    -7,33 %
    +24,90 %
    +164,48 %
    +147,41 %
    +386,43 %
    +134,61 %
    -68,65 %
    +806,72 %
    -42,30 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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