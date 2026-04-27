ITM Power - Aktie verliert deutlich -6,26 % - 27.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von -6,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,25 %, geht es heute bei der ITM Power Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +147,41 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +24,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +164,48 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +169,08 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,90 % 1 Monat +164,48 % 3 Monate +147,41 % 1 Jahr +386,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 27.04.2026, 11:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die kräftige Kursrally von ITM Power, hohe Short-Positionen und das Potenzial eines Short Squeeze. Gleichzeitig dominieren fundamentale/technische Perspektiven: wachsende Auftragspipeline und Partnerschaften (Deutsche Bahn, Linde, Shell, Uniper, Rheinmetall), Ausbau der PEM-Elektrolyse, Fördermittel (CHRONOS/UK) und laufende Verträge seit März 2025. Diskussion um Lieferketten, Infrastruktur und Wachstumsmut für die nächsten Jahre.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +6,82 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,60 %. Siemens Energy verliert -1,24 %

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.