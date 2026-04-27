AIXTRON - Aktie zeigt Schwäche - 27.04.2026

Mit einer Performance von -2,86 % musste die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,88 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +125,30 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +7,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +174,07 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,97 % 1 Monat +33,59 % 3 Monate +125,30 % 1 Jahr +318,50 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 27.04.2026, 11:46 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,17 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,68 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.