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    Großauftrag fix

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    Bundeswehr bestellt nach: Rheinmetall erhält Milliarden-Auftrag

    Die Bundeswehr ruft weitere Soldatensysteme bei Rheinmetall ab – ein Milliardenauftrag, der 8.600 Soldaten künftig modern ausstatten soll.

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    Großauftrag fix - Bundeswehr bestellt nach: Rheinmetall erhält Milliarden-Auftrag
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen weiteren Milliardenauftrag im Bereich der Soldatensysteme erhalten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hat bei der Rheinmetall Electronics GmbH weitere Soldatensysteme "Infanterist der Zukunft – Erweitertes System" (IdZ-ES) aus einem Rahmen­vertrag abgerufen.

    Der Auftrag sieht die Modernisierung von bestehenden Systemen sowie die Lieferung von weiteren 237 Zugsystemen vor und hat einen Wert von 1,04 Milliarden Euro. Die Beauftragung erfolgte im April, so dass die Einbuchung im zweiten Quartal 2026 wirksam wird. Der Deutsche Bundestag hat vor wenigen Tagen 1,3 Milliarden Euro für das Projekt bewilligt, so dass weitere Abrufe erwartet werden.  

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    Die Systeme sollen zwischen November 2027 und Dezember 2029 ausgeliefert werden. Weitere 8.600 Soldatinnen und Soldaten erhalten die IdZ-ES-Ausstattung. Insgesamt wird die Bundeswehr dann über 353 Zugsysteme mit über 12.000 Einzelausstattungen verfügen. Ein Zugsystem dient zur Ausstattung einer militärischen Teileinheit und umfasst überwiegend 35 einzelne Soldatensysteme und eine Zugausstattung an Peripheriekomponenten, bestehend aus einer erweiterten IT-Ausstattung, Optiken, Optroniken, sowie der Bekleidungs-, Schutz- und Trage­ausstattung. Als Generalunternehmer ist Rheinmetall in der Systemverantwortung und führt die Leistung der mehr als 30 Unterauftragnehmer zusammen. 

    Im Februar 2025 hatte das BAAINBw mit Rheinmetall einen Rahmenvertrag über die Nachbeschaffung von IdZ-ES-Systemen mit einem maximalen Volumen von 3,1 Milliarden Euro geschlossen. Dieser hat eine Laufzeit bis Ende 2030 und umfasste bereits eine Festbeauftragung zur Modernisierung von 68 Systemen in Nutzung sowie die Neubeschaffung von 24 Zugsystemen im Wert von rund 417 Millionen Euro. Der Rahmenvertrag ist sowohl für Rheinmetall als auch das BAAINBw der bisher größte Vertrag zur Beschaffung von Soldatensystemen.

    Soldatenysteme spielen auf dem digitalen Gefechtsfeld der Zukunft als vernetztes Element der Gefechtsführung eine immer bedeutendere Rolle.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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