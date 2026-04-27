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    Europas Cloud-Markt im Visier

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    Rüstungsriese setzt auf SAP: Neuer Standard für Militär-IT

    Thales verlagert zentrale Systeme in eine souveräne Cloud. Der Schritt könnte Europas Umgang mit sensiblen Daten grundlegend verändern.

    Für Sie zusammengefasst
    Europas Cloud-Markt im Visier - Rüstungsriese setzt auf SAP: Neuer Standard für Militär-IT
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / SVEN SIMON

    Der Technologiekonzern Thales treibt seine digitale Transformation voran und setzt dabei auf eine souveräne Cloud-Infrastruktur. Gemeinsam mit SAP und dem Cloud-Anbieter S3NS will das Unternehmen seine ERP-Systeme grundlegend modernisieren. S3NS ist ein von Thales und Google Cloud gegründeter Anbieter vertrauenswürdiger Cloud-Lösungen und positioniert sich gezielt für hochsensible Datenumgebungen.

    Im Zentrum steht die Einführung von "SAP RISE Private Cloud Edition" auf der Plattform PREMI3NS. Diese Infrastruktur erfüllt die strengen französischen SecNumCloud-Vorgaben. Daten werden ausschließlich in Frankreich gespeichert, verarbeitet und verschlüsselt. Gleichzeitig erhalten Unternehmen Zugriff auf moderne Cloud-Technologie und KI-Funktionen.

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    Strategischer Schritt für regulierte Branchen

    Die Partnerschaft zielt vor allem auf stark regulierte Sektoren wie Verwaltung, Verteidigung und kritische Infrastrukturen. Diese Branchen konnten Cloud-Angebote bislang nur eingeschränkt nutzen.

    Thomas Saueressig, Chief Customer Officer und Mitglied des Vorstands von SAP, betont die Tragweite des Projekts: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Kunden in Frankreich und sendet ein starkes Signal in ganz Europa." Unternehmen könnten Innovation und Skalierbarkeit nutzen, ohne regulatorische Kompromisse eingehen zu müssen.

    Thales als Vorreiter der Transformation

    Thales übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Als erster Kunde innerhalb der S3NS-Cloud stellt der Konzern seine gesamte ERP-Landschaft neu auf. Finanzprozesse, Lieferketten und Beschaffung sollen künftig zentral über die Plattform laufen.

    Finanzchef Pascal Bouchiat sieht darin einen logischen Schritt. "SAP ist ein Eckpfeiler der Transformation von Thales und hat sich bei der Unterstützung komplexer industrieller Abläufe und Lieferkettenumgebungen bewährt", erklärte er. Die Nutzung einer vertrauenswürdigen Cloud-Plattform liefere genau die Sicherheit, Resilienz und Compliance, die der Konzern benötige.

    Ausbau eines souveränen Cloud-Ökosystems

    Auch für SAP ist die Kooperation strategisch. Das Unternehmen erweitert mit S3NS sein Cloud-Ökosystem in Frankreich. Die Markteinführung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.

    Martin Merz, Präsident von SAP Sovereign Cloud, sieht Frankreich als Vorreiter. "Frankreich ist Vorreiter bei der Gestaltung der digitalen Souveränität in Europa, und SecNumCloud setzt klare Maßstäbe für eine vertrauenswürdige Cloud-Umgebung. ", sagte er. Die Entscheidung von Thales zeige, dass souveräne Cloud-Lösungen nun im industriellen Maßstab Realität werden.

    S3NS-Chefin Hélène Bringer wertet die Partnerschaft als Bestätigung der eigenen Strategie: "Kunden können nun auf dasselbe Maß an Leistung, Innovation und Funktionalität zugreifen – mit den zusätzlichen Garantien für Sicherheit, Compliance und digitale Souveränität, die S3NS bietet."

    Cloud wird massentauglich

    Mit mehr als 60 Kunden und einem wachsenden Serviceangebot baut S3NS seine Position weiter aus. Die Kooperation mit SAP könnte den Durchbruch bringen.

    Der Deal sendet ein klares Signal: Unternehmen und Behörden in Europa können ihre Cloud- und KI-Transformation beschleunigen, ohne regulatorische Risiken einzugehen. Die souveräne Cloud entwickelt sich damit von einer Nischenlösung zu einem skalierbaren Industriestandard.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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