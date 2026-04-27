ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für RWE auf 68 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt RWE-Kursziel auf 68,00 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy in Analystenbericht
- Gandolfi betont Energiesicherheit für Europas Versorger
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 60,56 auf Tradegate (27. April 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,28 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,05 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -6,03 %/+12,10 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 68 Euro
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