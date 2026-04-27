114 Milliarden aus Berlin: Deutschland rüstet so stark auf wie seit 1990 nicht

Vor allem Europa legte deutlich zu. Die europäischen Ausgaben stiegen um 14 Prozent auf 864 Milliarden US-Dollar und waren damit der wichtigste Grund für den globalen Anstieg. Besonders stark fiel die Entwicklung in Deutschland aus: Ohne Russland war Deutschland der größte Militärausgeber Europas. Die deutschen Verteidigungsausgaben stiegen um 24 Prozent auf 114 Milliarden US-Dollar. Damit überschritt Berlin erstmals seit 1990 wieder die NATO-Zielmarke von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung und kam auf 2,3 Prozent. Auch Spanien erhöhte seine Ausgaben kräftig um 50 Prozent auf 40,2 Milliarden US-Dollar.

Die weltweiten Militärausgaben sind 2025 auf den Rekordwert von 2,89 Billionen US-Dollar gestiegen. Das geht aus dem neuen Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hervor. Es war bereits das elfte Jahr in Folge mit steigenden Verteidigungsbudgets. Treiber waren laut den Forschern "ein weiteres Jahr voller Kriege, Unsicherheit und geopolitischer Umbrüche mit groß angelegten Aufrüstungsmaßnahmen".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des europäischen Booms blieben die USA mit 954 Milliarden US-Dollar der weltweit größte Militärausgeber. Allerdings sanken die US-Ausgaben um 7,5 Prozent, nachdem im Jahresverlauf keine neue Ukraine-Hilfe beschlossen wurde. China steigerte seine Ausgaben dagegen um 7,4 Prozent auf geschätzte 336 Milliarden US-Dollar und festigte damit Platz zwei.

Auch in Asien nahm das Wettrüsten spürbar Fahrt auf. Die Ausgaben in Asien und Ozeanien stiegen um 8,1 Prozent auf 681 Milliarden US-Dollar – der stärkste Anstieg seit 2009. Taiwan erhöhte sein Budget um 14 Prozent auf 18,2 Milliarden US-Dollar. Japan steigerte die Militärausgaben um 9,7 Prozent auf 62,2 Milliarden US-Dollar, den höchsten Anteil an der Wirtschaftsleistung seit 1958. Hintergrund sind wachsende Spannungen mit China und Zweifel an der langfristigen Sicherheitsgarantie durch die USA.

Der Rüstungsboom spiegelte sich auch an den Börsen wider. In Deutschland legte Rheinmetall im Jahr 2025 um 154 Prozent zu, ThyssenKrupp gewann 215 Prozent. In Südkorea sprang Hanwha Aerospace um 193 Prozent. In Großnritannien stieg BAE Systems um 49,2 Prozent.

Für Anleger zeigt der Bericht damit vor allem eines: Die globale Aufrüstung ist längst kein kurzfristiger Trend mehr, sondern ein milliardenschwerer Strukturwandel mit direkten Folgen für Staatshaushalte, geopolitische Machtverhältnisse und Rüstungsaktien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



