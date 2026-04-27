Siemens Aktie gewinnt an Wert - 27.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Siemens. Sie steigt um +3,43 % auf 252,53€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 252,53€, mit einem Plus von +3,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Siemens konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,43 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens um +1,98 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,33 % 1 Monat +20,13 % 3 Monate -4,43 % 1 Jahr +17,34 %

Informationen zur Siemens Aktie

Stand: 27.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,52 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.