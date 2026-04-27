🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Aktie gewinnt an Wert - 27.04.2026

    Am 27.04.2026 ist die Siemens Aktie, bisher, um +3,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie gewinnt an Wert - 27.04.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Siemens. Sie steigt um +3,43 % auf 252,53. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 252,53, mit einem Plus von +3,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    257,51€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    237,30€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Siemens konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,43 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens um +1,98 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,33 %
    1 Monat +20,13 %
    3 Monate -4,43 %
    1 Jahr +17,34 %
    Stand: 27.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,52 Mrd.EUR € wert.

    Moderate Gewinne - Dax verteidigt Marke von 24.000 Punkten


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag von einem vorsichtigen Optimismus im Nahost-Konflikt und guten Vorgaben der Überseebörsen Auftrieb erhalten. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die …

    Siemens auf Hoch seit Mitte Februar


    Die Siemens -Aktien sind am Montagvormittag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar geklettert. Bis zu ihrem kurz davor erreichten Rekordhoch von fast 276 Euro fehlt ihnen aber noch ein Stück. Zuletzt gewannen sie an der Dax -Spitze drei Prozent …

    Börsenstart Europa - 27.04. - ATX stark +3,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    +3,04 %
    +4,71 %
    +19,56 %
    -5,19 %
    +16,37 %
    +66,80 %
    +69,94 %
    +183,93 %
    +219,00 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
    Siemens direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Aktie gewinnt an Wert - 27.04.2026 Am 27.04.2026 ist die Siemens Aktie, bisher, um +3,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     