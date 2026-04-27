Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.04.26
Foto: Daniel Karmann - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX-Future (+0,07 %) genz vorne. Gefolgt von Infineon Technologies AG (+1,73 %), adidas AG (+1,28 %), Gold (-0,18 %), AXA S.A. (-1,14 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|adidas AG
|SQ0Z4N
|Long
|5,08
|265,10 Tsd.
|SAP SE
|WA0C0U
|Long
|7,42
|195,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Aixtron SE
|PK9T8E
|Long
|2,33
|34,50 Tsd.
|STMicroelectronics
|DN0R34
|Short
|2,34
|25,14 Tsd.
|STMicroelectronics
|DN0R69
|Short
|2,17
|18,18 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|SU92VR
|Long
|2,44
|10,06 Tsd.
|DAX Performance
|FD521A
|Short
|9,37
|9,86 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|AXA S.A.
|
Classic
|DK1ECD
|212,73 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DK1G06
|155,12 Tsd.
|Vonovia SE
|
Cap
|DN0MEP
|136,24 Tsd.
|RWE AG
|
Classic
|PC4EHQ
|115,46 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DK1A00
|113,89 Tsd.
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